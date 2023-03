Tuttosport: “Gravillon ha convinto tutti: il suo futuro sarà granata”

Il futuro di Andreaw Gravillon sembrerebbe tingersi sempre più di granata. Nell'edizione odierna del quotidiano, infatti, Tuttosport afferma come il difensore starebbe per essere riscattato dal Reims, al fine di rimpiazzare Djidji, che non dovrebbe rinnovare. Si legge: "Gravillon non solo veste la maglia granata, ma potrebbe essere uno dei primi rinforzi per la prossima stagione. In questi primi due mesi al Torino, pur non giocando molto, il difensore di Guadalupa ha avanzato la propria candidatura a ereditare il posto in campo che Djidji lascerà libero, dato che l’accordo per il prolungamento del suo contratto è molto lontano e sembra difficile che la situazione possa cambiare. Per acquistare Gravillon a titolo definitivo il Torino dovrà versare nelle casse del Reims 3,5 milioni".