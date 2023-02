Tuttosport: “Gravillon lavora per trovare spazio anche contro la Cremonese”

"Si era già fatto notare al Filadelfia. Sempre attento e partecipe al gioco nella seduta a porte aperte di martedì scorso, sempre sul pezzo in marcatura, sempre preciso nella gestione della palla - si legge su Tuttosport - . E anche a San Siro, nei pochissimi minuti giocati nella sfida contro il Milan, si è fatto trovare pronto. Andreaw Gravillon è arrivato al Toro con una consapevolezza ben precisa: deve mettersi a disposizione di Juric, cercando di rispondere sempre presente nelle occasioni in cui verrà chiamato in causa. Non è un ruolo semplice il suo: da difensore è complicato imporsi a stagione in corso nei meccanismi ben rodati della retroguardia granata. Il suo arrivo è figlio di una necessità numerica diventata prioritaria dopo l’operazione di David Zima, che priva il Toro di un ragazzo che stava piano piano scalando le gerarchie. Gravillon ha tanta strada da fare per guadagnare credito agli occhi di Juric, ma ha caratteristiche fisiche che sicuramente torneranno utili".