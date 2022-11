Tuttosport: “Grillo parlante, ma pure re Mida: i meriti di Juric”

Non è un mistero che, dietro ai miglioramenti sotto tanti aspetti del Torino, ci sia la fondamentale mano di Ivan Juric, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "In un anno e mezzo Juric ha fatto risorgere persino «giocatori che per altri erano scarsi e da dar via» (da Djidji a Rodriguez a Linetty a Vojvoda ad Aina: ma l’elenco potrebbe continuare), ha favorito il decollo di Bremer a livelli mai visti prima (e Cairo l’avrebbe poi venduto per la bellezza di 45 milioni, compresi i bonus più facili), ha creato un “signor" Lukic, regista goleador (altro che il grigio centrocampista degli anni precedenti!), per un anno ha ben gestito persino quella patata bollente che era Belotti, ha valorizzato in modo eccelso Mandragora e Pobega (però per altri club: complimenti alle strategie societarie), ha plasmato Singo, Buongiorno, Zima, e ora sta producendo progressi in serie con Schuurs, Ricci, Vlasic, Miranchuk, Lazaro, Radonjic".