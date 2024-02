Tuttosport: “I soliti limiti nella finalizzazione granata”

"È assurdo ciò che è contrario all’evidenza, alla ragione. E termine più appropriato non si potrebbe trovare per raccontare una partita che rilancia le ambizioni della Lazio nella rincorsa al quarto posto (per la classifica, quanto meno, perché in merito alla prestazione le riserve rimangono) e rallenta quelle del Torino verso un posticino in Europa - si legge -. In sintesi: i granata hanno disputato uno dei migliori primi tempi stagionali, colpito il palo dopo 5 minuti con Sanabria, creato almeno altre cinque occasioni da gol, ma poi, in avvio di ripresa, hanno pagato nella maniera più pesante le disattenzioni che hanno permesso a Guendouzi e Cataldi di confezionare la vittoria per 2-0".