Tuttosport: “Idea Pinamonti per il Toro, 20 milioni la richiesta del Sassuolo”

Tuttosport rilancia in data odierna un'indiscrezione di mercato. Il Torino sarebbe intenzionato a fare per l'estate un sondaggio per Andrea Pinamonti. Il centravanti di proprietà del Sassuolo si sta rendendo protagonista di un campionato di spessore, nonostante l'annata a dir poco negativa della sua squadra. L'ex punta dell'Inter e del Genoa ha infatti già raggiunto quota 10 gol in questo campionato (con un solo rigore trasformato). Il Torino a fine stagione sarebbe infatti intenzionato a rinforzarsi in attacco e il nome di Pinamonti piace all'interno del club granata. La richiesta della società emiliana ad oggi è di circa 20 milioni di euro, una cifra elevata per il suo 25enne numero 9. Molto dipenderà anche dagli esiti di fine campionato perché la qualificazione o meno del Toro in Europa potrebbe cambiare molti scenari al pari della permanenza o meno del Sassuolo in Serie A.