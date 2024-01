Tuttosport: “Il caso Radonjic”

"Agenti speciali per il caso Radonjic" titola Tuttosport. La situazione del serbo non si è ancora risolta e la fine del mercato si avvicina: "No del serbo alla maxi-offerta Usa: il Toro non riesce a cederlo, la scuderia internazionale YouFirst cerca soluzioni" si continua a leggere sull'edizione odierna del quotidiano.