Tuttosport: “Il grande obiettivo del Torino per le fasce è Acuna”

Dalle pagine di Tuttosport arrivano informazioni sul mercato del Torino. I granata sembrerebbero essere alla ricerca di un nuovo esterno che prenda il posto dei partenti Lazaro e Aina. Il nome forte secondo il giornale piemontese è quello di Marcos Acuna. Si tratta di un terzino mancino che è legato al Siviglia fino al 2025 e che ha un prezzo pari a 7 milioni di euro, secondo le richieste degli andalusi. L'obiettivo di Cairo e Vagnati sarebbe quello di riuscire a portare Acuna in Serie A grazie ai soldi ricavati dalle cessioni degli esuberi come Izzo e Verdi. Il terzino classe 1991 è attualmente in ritiro con la sua Argentina per le ultime partite di questa stagione in cui oltre alla Coppa del Mondo vinta in Qatar ha ottenuto un successo anche in Europa League contro la Roma in finale.