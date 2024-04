Tuttosport: “Il pari dà fiducia a Juric nella lotta per la Conference League”

L'edizione odierna di Tuttosport analizza gli umori in casa Torino e in casa Juventus il giorno dopo il derby finito 0-0. Nel primo tempo ad avere la meglio sul piano del gioco e delle occasioni sono stati i bianconeri che però poi nella ripresa hanno concesso maggior spazio ai granata. Alla fine si può parlare di un derby equilibrato nel quale nessuna delle due squadre ha fatto male allo storico rivale concittadino. Per Juric questo punto può essere buono in quanto dà morale e fiducia per la lotta della Conference League. Occhio quindi oggi ai risultati delle concorrenti perché se il Napoli vince in casa con il Frosinone vola a +4 in classifica e quindi l'ottavo posto inizierebbe a farsi più complicato quando restano sei gare da giocare ancora. Secondo Tuttosport questo è stato inoltre il miglior derby dell'era Juric anche se pesa molto la continua mancanza del gol e Lazaro nel finale ha sprecato una enorme chance per vincere all'ultimo il derby.