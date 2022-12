Tuttosport: “Il problema del gol, servono idee e mercato”

Oltre a rinforzi per la mediana, il Torino cerca soluzioni anche per rimediare al problema dei pochi gol realizzati, tema di cui si parla sulle pagine odierne di Tuttosport: "Ci ha provato anche Vlasic che del Toro è il bomber che non ti aspetti, ad agire in posizione centrale per accendere un attacco granata che pecca in sterilità. Senza risultati convincenti, visto che il croato ha saputo rendersi più pericoloso, con conclusioni personali o al servizio dei compagni, partendo dalla corsia. Quando però Juric si è trovato senza Sanabria e Pellegri è all’ex del West Ham che ha chiesto di vestire panni da centravanti. [...] Che a Juric serva una rinfrescata al reparto è messo in evidenza dai numeri collezionati dai centravanti in rosa: le due reti di Sanabria e il gol di Pellegri sono un bottino misero, anche se sommato".