Tuttosport: “Il riscatto di Vanja, i fischi diventano applausi”

Su Tuttosport tiene banco il riscatto di Vanja in Torino-Atalanta. "Forse l'elemento più divisivo, per quella capacità di alternare errori a riscatti, lanci mal calibrati ad altri preziosi per innestare l'azione offensiva del Toro" scrive il quotidiano. Contro la Dea però il giudizio non può che essere positivo: "A certificarlo sono stati gli spettatori del Grande Torino, che dal mormorio scontento per i primi lanci fuori misura del numero 32 granata sono passati all’applauso convinto di fine partita. Un tributo che ha toccato e fatto vibrare le corde emotive di Vanja, recatosi sotto la Maratona per ringraziare a sua volta i tifosi".