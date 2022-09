Tuttosport: “Il Torino punta a rinnovare il contratto di Djidji fino al 2024”

Rigenerato dalla cura Juric, Djidji si può ormai definire a tutti gli effetti un punto fermo della difesa granata, e la società punta a prolungargli il contratto in scadenza nel 2023, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport: "Un rendimento che ora gli consente di ribaltare definitivamente il mondo, rispetto a 14 mesi fa. Djidji ha il contratto in scadenza nel 2023, e la società vuole evitare di perdere una risorsa. Sono infatti iniziati i confronti per il rinnovo: l’idea al vaglio è di allungare al 2024, con opzione per una ulteriore stagione. Una strategia da chiudere entro Natale, così da evitare i rischi connessi a un calciatore che entri nel 2023 con il contratto in scadenza. Risaputo come il medesimo, in tal caso, abbia facoltà dal primo febbraio di firmare con un altro club".