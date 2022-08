Tuttosport: “Il Torino si muove per la trequarti, in difesa piace sempre Denayer””

Il mercato estivo si prende la scena nell'edizione odierna di Tuttosport. "Definirlo un terremoto sul mercato è esagerato, sicuramente. Ma indubbiamente ha smosso le acque la decisione di Juric di mettere ai margini 6 giocatori (Izzo, Verdi, Zaza, Edera, Millico e Horvath), comunicando loro che d’ora in poi non saranno più convocati perché esclusi dai progetti e che dovranno anche allenarsi a parte" spiega il quotidiano, passando in rassegna le trattative dei granata. Per la trequarti si valuta Orsolini "jolly offensivo in bilico tra partenza e rinnovo" e Barrow "utilizzabile sia da ala/seconda punta sia da pivot". Il Bologna vorrebbe però 12 milioni per il primo e 15 per il secondo. Nel frattempo a inizio settimana si avranno nuove indicazioni su Vlasic, per cui è previsto un incontro. In difesa il nome più caldo è quello di Denayer.