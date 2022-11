Tuttosport: “Il Torino tornerà agli ordini di Juric il 28 novembre”

"La ripresa dell’attività e fissata per il 28 novembre, giorno in cui il Torino tornerà agli ordini di Juric per una serie di allenamenti al Filadelfia - si legge su Tuttosport - . Le temperature che per il periodo restano alte, ma che comunque a dicembre scenderanno, hanno poi indotto il tecnico a chiedere di poter lavorare una decina di giorni abbondanti nei pressi di Murcia, in Spagna. Là dove i granata si fermeranno dal 7 al 18 dicembre. Due le amichevoli previste: possibili avversarie il Lille e i Valladolid. Test che rimangono da ufficializzare come quello che il Toro sosterrà il 28 dicembre a Monza. Il 23 dello stesso mese è invece al vaglio l’organizzazione di un’amichevole al Grande Torino. Nel periodo natalizio, Juric darà poi qualche giorno di ferie ai suoi che intervalleranno il duro lavoro che sarà svolto al Filadelfia: anche perché l’avvio di 2023 sarà immediatamente tosto".