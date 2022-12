Tuttosport: “Il Toro a Londra per offrire Lukic”

E' il calciomercato il tema centrale di alcune pagine interne dell'edizione odierna di Tuttosport. In particolare, si parla del DT del Torino, Davide Vagnati, che negli ultimi giorni è volato in Inghilterra. Secondo il quotidiano, "è facile immaginare che la missione di Vagnati sia stata orientata più che altro a comprendere eventuali interessi mirati di uno o più club britannici per qualche giocatore granata". In bilico, infatti, c'è infatti la situazione di Lukic, che può legarsi al futuro di Vlasic: "Vagnati a Londra ha voluto cercare di capire anche il possibile interesse, in particolare, del West Ham per Lukic. Un eventuale decollo delle trattative con i londinesi per il serbo farebbe automaticamente finire sul tavolo anche il futuro di Vlasic, nel tira e molla che si originerebbe fra i due club tra il dare e l’avere". Intanto il Torino si muove anche per cercare rinforzi in entrata: Nandez e Diego Rossi sono tra i principali obiettivi.