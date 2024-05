Tuttosport: “Il Toro a Superga: amore e vergogna”

L'edizione odierna di Tuttosport si focalizza sui brutti fatti avvenuti due giorni fa. "Il Toro a Superga. amore e vergogna: video con insulti ai tifosi" è il titolo scelto dal quotidiano per riassumere il contenuto del video che nelle ultime ore è diventato virale. Per ricordare il 4 maggio una marea di tifosi si è recata a Superga, ma in un giorno importante come quello ad aver fatto notizia sono state alcune parole di qualche giocatore all'interno del pullman della squadra.