Tuttosport: “Il Toro ad Anversa per Ekkelenkamp”

Mercoledì sera ad Anversa nella sfida con il Barcellona in Champions League, erano presenti emissari del Torino per prendere contatto con l'entourage di Jurgen Ekkelenkamp, trequartista olandese di 23 anni che ha militato nell'Ajax con Schhurs: "I due sono grandi amici, si sentono spesso e non è da escludere che lo stesso difensore granata lo abbia consigliato visto che sulla trequarti, considerando che