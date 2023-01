Tuttosport: “Il Toro butta via i tre punti”

Così Tuttosport commenta il psicodramma dell'intervallo in casa Toro: "Nell’intervallo le urla di Ivan Juric arrivano fino al Vesuvio (che da Salerno dista 50 chilometri)! Sono urla che esplodono da un gorgo di emozioni anche contrastanti, che fuoriescono spontanee dopo un primo tempo chiuso dal Toro con un solo gol di vantaggio. Oggettivamente intollerabile, considerata la mole di gioco prodotto, la linearità di azioni vanificate da imprecisioni assortite negli ultimi metri. E questa volta, anche dalle decisive parate di Ochoa. Gli interventi del messicano accendono nel tecnico la frustrazione, gli errori dei suoi, invece, la bestia che ha in corpo". Così invece sulla prestazione di un ritrovato Sanabria: "In mano al Toro non rimane soltanto un pugno di mosche, ma anche un giocatore ritrovato. La prestazione di Tonny Sanabria non è da applausi soltanto per il gol realizzato - subito dopo avere sprecato una ghiotta occasione -, ma anche per la maniera in cui ha interpretato il proprio ruolo.Un raccordo perfetto per il lavoro della manovra, esattamente il terminale offensivo di cui ha bisogno Ivan Juric. Ha creato scompiglio di testa, coi suoi movimenti, con il suo dinamismo e anche con una cattiveria che ha un valore enorme. Profuma di nuova linfa, ma anche di una buona condizione psicofisica".