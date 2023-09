Tuttosport: “Il Toro cerca continuità dopo i successi contro Genoa e Salernitana”

"Arriva la Roma: Juric e il Toro sono pronti - si legge su Tuttosport - . Dopo due vittorie consecutive i granata puntano a centrare la terza. Ma non sarà facile. Adesso che c’è Zapata il Toro ha certamente una spinta in più. Lo si è visto a Salerno, anche se per il tecnico l’attaccante non è ancora al top. E così Zapata ha tolto il posto a Sanabria, visto che il tecnico croato non ha nessuna intenzione di giocare con due punte pure. Ci sarà uno stadio pieno, questa sera, a spingere il Torino che cerca il terzo successo consecutivo, dopo quelli ottenuti contro il Genoa e la Salernitana".