Tuttosport: “Il Toro ci prova con Noslin. E Praet richiama”

"Toro: per il nuovo attacco piace la velocità di Noslin - scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che poi continua - Vagnati è colpito dall'eclettismo e dalle doti realizzative dell'olandese del Verona: costa già 6 milioni. E Praet da Leicester si offre ai granata. I cinque che hanno tradito la fiducia di Juric: Ilic avrebbe dovuto diventare il fedelissimo. Sanabria non ha saputo ripetersi. Radonjic il ribelle. Pellegri non è mai decollato. E Seck lo ha deluso sotto ogni aspetto."