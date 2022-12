Tuttosport: “Il Toro ci prova per Nzola, sul tavolo Berisha, Karamoh e Seck”

Tuttosport oggi in edicola si proietta sul calciomercato e fa il nome di Nzola come possibile rinforzo per l'attacco granata: "Non scema l’interesse per il bomber dello Spezia, ma dovranno per forza cambiare le tattiche di avvicinamento. E di conquista, se conquista alla fine dovrà essere. Muta il quadro, muta la piattaforma contrattuale, mutano i rapporti di forza. [...] Resta il fatto che in questi ultimi mesi, nel mondo del mercato, in diversi si erano illusi che Nzola fosse agganciabile a parametro zero, a luglio. Oppure a prezzi davvero di saldo, tra un mese, in virtù di un contratto ormai al tramonto. Invece no. E proprio per colpa di quella clausola dimenticata dal centravanti: ovvero un diritto unilaterale a favore dello Spezia, firmato da Nzola 2 anni fa, per il prolungamento del suo contratto dal 30 giugno 2023 allo stesso giorno, però dell’anno dopo. Nelle prossime settimane lo Spezia dovrà versare al giocatore una cifra a dir poco simbolica per “accendere” quel diritto, per farlo entrare in vigore. [...] Appena mille euro di spesa, sempre fino a prova contraria, e il contratto magicamente potrà poi allungarsi di un anno, per volontà dello Spezia". Infine focus sulla situazione di Lukic: "Chiaro e tondo, al netto di ogni considerazione legata al contratto: Juric vuole sapere da Lukic se il serbo resterà o se la volontà lo orienta verso una possibile partenza. E, se nel caso la scelta andasse nella direzione della conferma, pretenderà di conoscere con quali intenzioni il centrocampista si fermerebbe al Fila".