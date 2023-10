Tuttosport: “Il Toro ci riprova per Piton, terzino del Vasco da Gama”

Sulle colonne di Tuttosport, questa mattina viene dedicato ampio spazio ad un possibile acquisto del Torino per il mercato di gennaio. Si tratta di Lucas Piton, terzino sinistro che gioca in Brasile con il Vasco da Gama. I granata devono infatti fare i conti con l'assenza di Soppy, un fatto che potrebbe convincere la società a sondare il mercato nel prossimo mese di gennaio in cerca di un nuovo esterno. Piton ha 23 anni e nel corso del campionato carioca ha messo a referto 3 assist in 25 presenze. Gode anche di un passaporto italiano avendo origini nostrane con i bisnonni che erano di Villafranca Padovana, il che lo rende spendibile in sede di mercato senza occupare slot uno degli da extracomunitario. Il Vasco da Gama chiede 6 milioni per cedere il suo giocatore 23enne e il Toro già la scorsa estate aveva fatto un sondaggio con il club brasiliano. Cairo e Vagnati riflettono, il profilo piace da tempo e potrebbe essere il giusto esterno di piede mancino tanto richiesto da Juric.