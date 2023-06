Tuttosport: “Il Toro continua a trattare col West Ham per il riscatto di Vlasic”

Arrivano aggiornamenti riguardo la situazione relativa al riscatto di Nikola Vlasic da parte del Torino che deve versare un corrispettivo nelle casse del West Ham. Secondo quanto si apprende da Tuttosport, il club granata sta trattando con quello inglese per cercare di abbassare le richieste. Il dt Vagnati è a lavoro per cercare di trovare una formula che renda tutte le parti felici e che permetta al croato di proseguire in granata. Il trequartista classe 1997 sarebbe infatti contento di rimanere in granata ma Cairo e Vagnati sono alla ricerca di uno sconto sul prezzo del suo cartellino. Il Torino sembra essere infatti intenzionato a far leva sulla volontà del giocatore prima di formulare una proposta di almeno 9 milioni di euro più bonus per cercare di strappare il via libera al West Ham. Una volta risolta la questione Vlasic il club granata dovrà vedersela anche con l'Atalanta per cercare di confermare un altro giocatore importante per Juric, ovvero Miranchuk.