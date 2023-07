Tuttosport: “Il Toro di Juric è una garanzia”

Il quotidiano piemontese parla della buona prova contro la Feralpisalò da parte degli uomini di Ivan Juric: "Il Toro visto ieri, quello del primo tempo soprattutto, ha dimostrato, nonostante le assenze e la mancanza di rinforzi, di essere già tosto. Piacevole la manovra con pressing alto, movimenti veloci e passaggi riusciti. Bene un po’ tutti: oltre ai due difensori, un plauso va a Ilic e soprattutto a Seck, autore di alcuni spunti interessanti in avanti. Buone indicazioni, quindi; vincere subito contro una squadra di Serie B senza prendere gol dopo solo 5 giorni di lavori forzati in ritiro non è scontato, tanto più dopo che in mattinata si erano fermati Karamoh, Radonjic e Linetty".