Tuttosport: “Il Toro e il futuro di Juric: caso riaperto”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Teso il clima in casa Toro tra la società ed Ivan Juric. Il motivo? La probabile cessione di Sasa Lukic. "A fine partita, l’attacco frontale (a parole, beninteso) di Juric contro Vagnati: una scenata, una serie di urla e attacchi durissimi contro l’intenzione della società di vendere Lukic al Fulham" scrive Tuttosport. "Lukic ha tanti dubbi, continua ad avere dei dubbi. Non è affatto convinto di lasciare il Torino

per il Fulham, ha continuato a prendere tempo. Gli inglesi hanno messo sul tavolo 10 milioni di sterline, dopo l’ultimo rilancio: 10 milioni di euro più 1,4 di bonus più o meno difficili da maturare. Juric, durante la sfuriata di Empoli, ha in pratica fatto sapere che Lukic resterebbe volentieri sino a giugno, con lui" ha scritto il quotidiano. In queste ultime ore di mercato si deciderà il futuro del centrocampista granata.