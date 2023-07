Tuttosport: “Il Toro lavora per un centravanti, rispunta la pista Dovbyk”

Tuttosport fa il punto sul mercato in entrata del Torino che in questo periodo estivo come tutte le altre squadre di Serie A è alla ricerca dei giusti rinforzi per il prossimo campionato. Il DT granata Vagnati è al lavoro su molte piste per cercare di portare a Juric i giocatori che servono e una pista in questo senso è quella che porta a Artem Dovbyk. Trovare un nuovo centravanti non è una priorità come quella di trovare rinforzi in altre zone del campo ma il Toro vuole comunque tenere viva questa ipotesi. Il nome dell'attaccante ucraino circola in casa granata già dalla scorsa estate e su di lui ci sono anche altre squadre come Bologna, Lazio e Salernitana. Visti i continui problemi fisici subiti da Pellegri nella passata stagione, Juric vorrebbe cautelarsi con una nuova punta da alternare a Sanabria. Per la difesa invece c'è sempre il nome di Rodrigo Becao dell'Udinese appuntato sul taccuino di Vagnati, un'idea che potrebbe prendere corpo soprattutto in caso di partenza di Schuurs.