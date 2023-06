Tuttosport: “Il Toro non molla Becao, per Acuña è pronto il triennale”

Nell'edizione odierna di Tuttosport ampio spazio è dedicato al mercato. In primis una suggestione per la difesa: Rodrigo Becao. "Il difensore centrale, come noto, è in uscita dal club friulano. E su di lui nei giorni scorsi era piombato il Fenerbahce [che] è arrivato a proporre al massimo 7 milioni. Peccato però che l'Udinese ne richieda 10". Allora, secondo il quotidiano, Vagnati ha provato a inserirsi iniziando a trattare con l'entourage del giocatore: "Il dt aveva offerto all'Udinese 8 milioni nel gennaio '22. Troppo pochi allora. Oggi con la scadenza contrattuale di Becao più vicina, cioè tra 12 mesi, quella cifra sarebbe sicuramente più competitiva ai tavoli del mercato". Vagnati nel frattempo lavora anche su Acuña. L'idea secondo Tuttosport è: "7 milioni per il cartellino, ad Acuña un contratto triennale con stipendio attorno ai 2 milioni netti a stagione".