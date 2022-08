Tuttosport: “Il Toro non si ferma, ecco la strategia per Praet e Dovbyk”

Tuttosport si sofferma su altri possibili innesti del Torino da qui alla fine di agosto quando chiuderà la sessione estiva del calciomercato. Due i nomi caldi: Dennis Praet e Artem Dovbyk. Si legge: "Il Toro non ha perso la speranza di arrivare a Dennis Praet, il giocatore preferito dal tecnico croato. In queste due partite di Premier il belga ha giocato pochissimo e continua a chiudere ai suoi dirigenti di essere ceduto. Nel Leicester, evidentemente, per lui non c’è posto. Il Toro ci proverà. La strategia di Vagnati è quella di presentarsi nell’ultimo giorno di mercato, quando nessuno si sarà fatto sotto per il trequartista, con una proposta di prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni". E ancora: "Intanto Davide Vagnati è tornato a pensare ad un vecchio pallino, un giocatore che ha corteggiato a lungo e che ad aprile ha invitato a Torino per visitare gli impianti e assistere alla sfida di campionato contro il Milan: si tratta di Artem Dovbyk, 25 anni, attaccante della Nazionale ucraina e del Dnipro, giocatore con il fiuto del gol, potente, fisicamente molto simile a Belotti. Il direttore tecnico granata nei prossimi giorni recapiterà una nuova proposta al club ucraino: un milione per il prestito più 6-7 per il riscatto".