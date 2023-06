Tuttosport: “Il Toro Primavera cerca il tris, Fiorentina battuta 2 volte su 2”

"Ormai manca soltanto la ciliegina sulla torta. Quella che ripagherebbe i tanti sacrifici fatti da un gruppo che adesso, com'è normale che sia, sta prendendo confidenza con l'ipotesi di diventare campione d'Italia - si legge su Tuttosport - . Il Toro alle ore 20 inizia le final-four per il tricolore: al Ricci di Sassuolo c'è la semifinale contro la Fiorentina. I granata la affrontano con la possibilità di trascinare il match in parità fi no alla fi ne dei tempi supplementari: se nei 120' l'ago della bilancia non dovesse pendere da nessuna delle due parti, il Toro volerebbe in finale per merito di una classifica migliore nella regular season. Semifinale equilibratissima quella che mette di fronte granata e viola. Scurto ci arriva con una formazione zeppa di acciaccati recuperati all'ultimo secondo, ma anche con uno stato di forma e una condizione di fiducia totale che lasciano ben sperare".