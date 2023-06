Tuttosport: “Il Toro riapre la pista Piton. Avanti anche il pressing per Miranchuk”

Nell'edizione odierna di Tuttosport il focus è sul calciomercato. Il Torino è attivo su più fronti e sta valutando diversi nomi. Per quanto riguarda la fascia sinistra torna in auge il nome di Lucas Piton, terzino sinistro italo-brasiliano di 22 anni: "La freccia del Vasco da Gama era già stata oggetto di trattative nell’autunno del 2021 (all’epoca giocava nel Corinthians), ma la società di San Paolo chiedeva non meno di 4 milioni, troppo secondo il club granata". Per la fascia destra invece si fa forte la candidatura di Raoul Bellanova: "Venerdì scorso era scaduto il diritto di riscatto in mano all'Inter, che aveva deciso di risparmiare quei 7 milioni più bonus pattuiti 12 mesi prima con la società sarda. L’inserimento di Vagnati nel weekend è stato immediato: al Cagliari è stata data la disponibilità a trattare intorno a una cifra di 7 milioni suddivisi in rate pluriennali, con in aggiunta un paio di milioni di bonus difficili". Per quanto riguarda la trequarti invece continua il lavoro per riportare Miranchuk a Torino: "Cairo considera eccessivi i 9,5 milioni più 1,5 di bonus richiesti dall’Atalanta e vorrebbe chiudere a 7 milioni più eventuali bonus. Peccato che da Bergamo, per il momento, non abbiano intenzione di prendere in considerazioni offerte inferiori a quanto richiesto, anche perché il club di Percassi può vantare un doppio diritto, unilaterale, per poter prolungare il contratto del trequartista (la cui scadenza è nel 2024). Un’opzione che mette al riparo l’Atalanta dal rischio di perdere il giocatore a zero fra dodici mesi".