Tuttosport: “Il Toro ritrova Sanabria, non più al centro del mercato”

Tuttosport quest'oggi dedica ampio spazio ad Antonio Sanabria che è tornato dal Paraguay in forma e vuole riprendersi il Toro facendo coppia con Zapata. Il passaggio a due punte aiuta il numero 9 a trovare spazio in campo e riprendere a segnare cercando il primo gol in trasferta. Per Tonny fino a qualche settimana fa si parlava molto di mercato perché con le molte panchine inanellate di fila sembrava scontato un suo addio a gennaio. Ora però questo scenario è solo un lontano ricordo perché il paraguaiano è felice di proseguire in granata e i rapporti con il tecnico Ivan Juric ora sono di nuovo buoni. Sanabria a Bologna partirà da titolare per riprendersi definitivamente il Toro e non dover più pensare sempre al mercato di gennaio.