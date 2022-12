Tuttosport: “Il Toro segue il giovane brasiliano Renan ma c’è concorrenza”

Meno di un mese e il Torino dovrà essere pronto ad affrontare quella che sarà la seconda parte di questo campionato 2022/2023: per arrivare al meglio delle condizioni, allenamenti al Filadelfia, ritiro in Spagna di una decina di giorni e due amichevoli contro due squadre della Liga. La prima amichevoli sarà oggi, alle 16, contro l'Espanyol: per Ivan Juric sarà un'occasione per mettere alla prova i suoi dopo allenamenti intensi a Torino e per testare possibilità di formazione, contando anche i ragazzi della Primavera che si sono aggiunti al gruppo. "Morale: fame vera per un girone di ritorno super, lo slogan che può simbolicamente raggruppare la catechesi di Juric", scrive Tuttosport. E intanto, il ds Vagnati pensa anche a delle operazioni di mercato che potrebbero realizzarsi per l'estate: tra gli obiettivi, Robert Renan, classe 2003 del Corinthians. "L’affare incontrerebbe facilmente il gradimento di Urbano Cairo, favorevole agli investimenti mirati sui giovani, purché non varchino la linea della sostenibilità. Tutto dipende dalla crescita di Renan, ma anche dal tempismo di Vagnati, che lavora sotto traccia col Corinthians per bloccarlo già adesso con vista sul mese di luglio, quando i granata potranno tesserare di nuovo un extracomunitario". A fare la concorrenza, però, ci sono Wolverhampton, Arsenal, Atalanta e Benfica.