Tuttosport: “Il Toro si vende un pezzo di futuro”

Toro e Atalanta stanno definendo in queste ultime ore una maxi operazione che coinvolge Buongiorno, Zapata e Soppy. "Clamorosa e sorprendente la riapertura della trattativa lampo tra l’Atalanta e il club granata che sta per portare alla cessione del difensore centrale ai nerazzurri. Che al Torino girerebbero 17 milioni più il cartellino di Zapata e Soppy (più facile il prestito con diritto di riscatto che l’acquisizione definitiva, per quest’ultimo)" scrive il quotidiano che poi ha aggiunto "Buongiorno, ieri al Fila, non ha salutato nessuno, ma il dt dei lombardi D’Amico confida di chiudere l’affare nella giornata odierna".