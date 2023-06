Tuttosport: “Il Toro su Jakic, è un mastino”

Iniziano i discorsi relativi al mercato in entrata per il Torino. C'è un nome nuovo che stuzzica la fantasia di Ivan Juric ed è Kristijan Jakic del Francoforte. Così scrive il quotidiano sportivo: "Un altro nome nuovo, dopo Marcos Acuna, 31 anni, terzino sinistro del Siviglia, campione del mondo con l’Argentina. Un altro obiettivo del Toro, per un altro reparto: il centrocampo. Un mastino della mediana di esperienza e personalità, in aggiunta alle doti fisiche e tecniche: Kristijan Jakic, 26 anni, dell’Eintracht di Francoforte. Un metro e 81 di atletismo, potenza, dinamismo, all’insegna di una costante opera innanzi tutto di frangiflutti in mezzo al prato".