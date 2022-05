Tuttosport: “Il Toro tratta Solomon e Dovbyk. Scatta l’operazione Strefezza”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Su Tuttosport ampio spazio al mercato estivo. Il Torino si sta guardando intorno. Il primo nome sul taccuino di Vaganti è, secondo il quotidiano, quello di Manor Solomon, trequartista israeliano "fino a febbraio stellina dello Shakhtar Donetsk tra gol e assist", costretto poi a scappare dalla guerra in Ucraina. Ma, "il profilo di Manor Solomon non è l'unico, in questo momento, a collegare il Torino con la martoriata Ucraina. Tra le principali soluzioni sondate in queste settimane per il pacchetto offensivo di domani, infatti, figura anche la punta Artem Dovbyk, 24enne di 189 centimetri che nell'ultima stagione si è messo in mostra a suon di gol". Il suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni. Infine è scattata anche l'operazione per portare a Torino Gabriel Strefezza, altro rinforzo per la trequarti: "Un 25enne minuto (meno di 168 centimetri per 164 chilogrammi di peso), che se in A realizzasse la metà delle reti con le quali ha contribuito alla promozione del Lecce, tra un anno sarebbe in odore di Nazionale: ben 14, i suoi gol, con allegati 6 assist". Per lui la richiesta è di 7 milioni.