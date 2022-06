Tuttosport: “Il Toro va da Dovbyk”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

In attesa della decisione di Andrea Belotti, il Toro tiene sotto stretto controllo Artem Dovbyk, bomber del Dnipro e della Nazionale ucraina. "I dirigenti granata aspetteranno ancora qualche giorno prima di prendere la decisione definitiva, ma nel frattempo non perdono di vista l’attaccante del Dnipro tant’è che stasera, in occasione della semifinale playoff per il Mondiale tra Scozia e Ucraina a Glasgow, un uomo di fiducia del club granata seguirà il giocatore. E in caso di successo dell’Ucraina lo farà anche domenica quando ci sarà la finale contro il Galles" scrive tra le sue pagine Tuttosport. "Un primo contatto con gli ucraini è già avvenuto - aggiunge il quotidiano -. Più che altro un incontro esplorativo nel quale il Dnipro ha chiesto 12 milioni. Il Toro ne ha preso atto senza entrare nei particolari anche se per il