Tuttosport: “Il Toro valuta Armstrong per il centrocampo. Occhio pure a Pobega”

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul mercato del Torino. Tra i nomi presenti sul taccuino del DT granata Davide Vagnati, secondo il quotidiano piemontese, c'è anche quello di Stuart Armstrong, centrocampista di proprietà del Southampton. Il Toro infatti vuole fornire a Juric un uomo per aumentare di più le rotazioni in mediana e avere quindi un'alternativa ai due titolari Ricci e Ilic. Il club inglese, dopo la retrocessione in Championship, difficilmente riuscirà a trattenere un giocatore che è anche un perno fondamentale della nazionale scozzese. Ecco quindi che il Toro ha fiutato l'affare e potrebbe regalare a Juric un centrocampista come Armstrong che andrebbe a rimpolpare un reparto che rispetto alla scorsa stagione ha perso Vieira (termine del prestito dalla Sampdoria) e Adopo (fine contratto ed è già stato preso dall'Atalanta). Altri nomi alternativi al centrocampista scozzese, sono anche quelli di Tameze del Verona e di Pobega del Milan, per il quale si tratterebbe di un ritorno in granata.