Tuttosport: “Il Toro vince la battaglia col Monza, +5 punti rispetto a un anno fa”

Tuttosport celebra nella sua edizione odierna la vittoria del Torino che è riuscito a far suo lo scontro diretto contro il Monza terminato 1-0. I granata hanno vinto una partita che viene definita "una battaglia" da parte del quotidiano piemontese. Questo successo è molto importante per i ragazzi di Juric perché sono stati così in grado di riuscire a sorpassare in classifica proprio il Monza e dare adito ai loro sogni d'Europa per le ultime otto partite del campionato. Il Toro quest'anno sta disputando un buon cammino come testimoniato dal fatto che ha già raccolto 5 punti in più rispetto alla scorsa stagione grazie anche ai clean sheet giunti grazie ad un'ottima fase difensiva. Vanja ieri contro i brianzoli è infatti riuscito a tenere la porta inviolata per la 15^ volta in stagione, meglio ha fatto solo l'Inter che si trova a quota 18.