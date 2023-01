Tuttosport: “Ilic a un passo dal Toro, Lukic verso la Premier”

"Cairo sta pigiando sull'acceleratore - scrive Tuttosport - Altro incontro tra i vertici dei due club a cena in un ristorante milanese, prima di nuove trattative per chiudere una volta per tutte la questione (Setti, Sogliano, Cairo, Vagnati e gli agenti di Ilic e Hien). Ilic si era detto disposto ad aspettare il Torino, prima di decidere se accettare la proposta del Marsiglia. Cairo ha innestato la quinta marcia (anzi, la sesta) per piazzare un clamoroso controsorpasso". Il motivo della nuova offerta? Per Tuttosport a cambiare i piani è la situazione Lukic: "Il Fulham, società londinese che occupa il settimo posto in Premier, ha chiesto Sasa Lukic che, da tempo, vuole lasciare il Toro. Hanno offerto 8 milioni più 2 di bonus". Il Fulham al momento non garantirebbe a Lukic le Coppe europee, ma un ingaggio superiore a quello dei granata. Sullo sfondo restano Praet e Shomurodov come interessi.