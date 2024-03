Tuttosport: “Ilic, che sollievo potrebbe rientrare già tra un mese”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi affrontati analizza anche l'infortunio di Ilic rimediato durante l'ultima gara, contro la Fiorentina. A seguire le parole del quotidiano: "Il Torino continua a convivere con la sfortuna, visto che a ogni partita deve fare i conti con un infortunio. Nell’ultimo turno contro la Fiorentina, infatti, si è fatto male Ivan Ilic e l’esito degli esami ai quali si è sottoposto purtroppo non è positivo, anche se non... drammatico come si temeva in un primo momento: dagli approfondimenti, infatti, è emersa “solo” la lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro..."