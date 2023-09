Tuttosport: “Ilic, mister 16 milioni di euro per ora rimane in bilico”

Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato spazio anche all'inizio di stagione di Ivan Ilic. Il centrocampista serbo sta vivendo molti alti e bassi in questo avvio di campionato e Juric non gli ha ancora garantito una maglia da titolare. Non ha potuto prendere parte all'ultima trasferta di Salerno per via di un problema alla caviglia rimediato in Nazionale ma nel match precedente, contro il Genoa, Juric ha preferito puntare sulla coppia Ricci-Tameze. In mediana la concorrenza è agguerrita e Ilic dovrà quindi cercare di dare il massimo per ottenere il suo posto. La gara di Coppa Italia dello scorso 14 agosto è stata decisa proprio da una grande giocata della mezzala classe 2001 che ha dalla sua questi grandi colpi. Il Torino ha investito 16 milioni di euro per portarlo alla corte di Juric e viene quindi naturale sperare che inizi a rendere al meglio. Adesso, a livello fisico, sta meglio e domani sera contro la Roma sarà a disposizione ma potrebbe partire ancora dalla panchina con Ricci e Tameze nuovamente titolari.