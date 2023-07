Tuttosport: “Ilic sonnecchia e Juric s’infuria”

"All’improvviso la rabbia. Ivan Juric ferma il gioco e allontana Ilic dal campo per non aver eseguito una sua disposizione - si legge sul quotidiano - : il giocatore si toglie la pettorina in modo rabbioso, la lancia a terra e si mette a correre a bordo campo, mentre i suoi compagni hanno ripreso regolarmente a giocare. Del resto il tecnico è arrivato a questo punto, ieri nel secondo allenamento della giornata, al pomeriggio, dopo aver richiamato più volte il serbo: forse troppo sbadato, sicuramente non in giornata. L’allenatore si è infuriato con lui perché lo considera importante e tutti gli esercizi tattici mettono Ilic al centro degli esperimenti".