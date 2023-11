Tuttosport: “Ilic, un’Europa tira l’altra”

L'edizione odierna di Tuttosport commenta la situazione del Torino in vista del match con il Bologna: "Dopo la pausa nazionali Juric al Fila trova i serbi in piena autostima. Anche Gineitis ritorna al Fila. A Ilic non manca nulla per essere il cuore del Toro, tocca a lui prendere le redini. Radonjic deve accendere la luce. O svolta adesso o rimarrà un giocatore normale". Queste le parole dell'ex granata Tricarico sui due serbi in un'intervista esclusiva, che poi continua : "Djidji farà ancora la differenza e il Toro visto a Monza può andare lontano" Infine il quotidiano dedica una pagine a Per Schuurs e alla sua situazione: "L'olandese sta recuperando ad Amsterdam nella struttura dal quale i granata lo comprarono due estati fa. Ha scelto di tornare a casa anche per avere gli affetti vicini."