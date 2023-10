Tuttosport: “Ilic-Vlasic, 30 milioni di rabbia”

Nell'edizione odierna, Tuttosport analizza le difficoltà di Ivan Ilic e Nikola Vlasic in questo inizio di stagione, collegandole alle cifre spese dal Toro per farli arrivare all'ombra della Mole, rispettivamente 17 e 13 milioni. Scrive il quotidiano: "Cosa c’è dietro l’involuzione di Ilic? Da questioni fisiche che se ne portano dietro di tecniche, ad altre legate a una motivazione non del tutto sufficiente, per arrivare a un approccio con le partite troppo spesso deludente". E su Vlasic: "Il nuovo inizio granata è cominciato male. Proprio come il Torino. E allora viene da chiedersi: senza i suoi lampi sono guai? Evidentemente sì. I granata stentano anche perché quella che lo scorso campionato era la loro stella adesso si è spenta". Per entrambi si attende la svolta, già a partire contro l'Inter.