Tuttosport: “In arrivo Miranchuk in prestito con diritto fissato a 12 milioni”

L'edizione odierna di Tuttosport riporta una notizia sul mercato del Torino. La formazione granata sembra essere ad un passo dall'arrivo di Aleksej Miranchuk dall'Atalanta. Il giocatore russo viene dato ad un passo dal passaggio al Toro che è pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto da 12 milioni di euro. Si tratta di un calciatore che potrebbe essere molto utile a Juric perché, come si legge sulle colonne del quotidiano piemontese, può agire sia come trequartista alle spalle della punta ma può all'occorrenza fare anche l'ala destra e il falso nove.