Tuttosport: “In attacco si soffre, si fa largo l’idea Okereke dal 1′ con Zapata”

Tuttosport quest'oggi analizza i problemi dell'attacco del Torino che fin qui è stato spesso troppo poco pericoloso come testimoniato dalle appena 25 reti messe a segno in 27 gare. Se da un lato c'è Duvan Zapata che non ha quasi mai fatto mancare il proprio apporto in termini di gol o assist, dall'altro c'è un Antonio Sanabria un po' appannato e in difficoltà che sta faticando a trovare un buon stato di forma con continuità. Per tale ragione questa sera a Napoli per il 28° turno di Serie A potrebbe essere lanciato dal primo minuto David Okereke, prelevato a gennaio dalla Cremonese. Da lui Juric si aspetta velocità e dinamismo per tentare di creare grattacapi alla difesa dei campioni d'Italia in carica. Per Okereke potrebbe essere anche una ghiotta chance per mettersi in mostra anche in ottica Nazionale, il nigeriano sogna infatti una convocazione nello stesso gruppo di cui fa parte stabilmente Victor Osimhen, pericolo numero uno questa sera per la difesa granata.