Tuttosport: “Inter su Buongiorno e Schuurs, il Toro segue Shpendi per l’attacco”

Tuttosport oggi propone degli aggiornamenti sul prossimo calciomercato del Torino che, in attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore a sedersi sulla panchina granata come dopo-Juric, si sta già iniziando a muovere per pianificare quali sono i movimenti in entrata e in uscita da compiere nel corso dell'estate. Il Toro deve stare attento e fare i conti con gli assalti dell'Inter per due suoi gioielli difensivi, si tratta di Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs che sono seguiti entrambi dalla formazione nerazzurra desiderosa di rinforzarsi nel reparto arretrato che necessità di nuovi giovani innesti specie dopo l'infortunio subito da Acerbi. Il club granata segue poi anche una nuova pista per l'attacco e si tratta di Cristian Shpendi. Si tratta di un giovane centravanti di 21 anni che nell'ultimo anno è risultato essere il capocannoniere della Serie C con 20 gol realizzati in 32 partite con la maglia del Cesena. Il cartellino dell'attaccante della nazionale U21 albanese vale tra i 3 e i 4 milioni di euro e, secondo Tuttosport, la dirigenza sta valutando un'offerta da presentare al club romagnolo.