Tuttosport: “Intreccio tra Torino e Spezia, sul piatto tre giocatori”

Il Torino guarda in Liguria per rinforzare la propria rosa. Il ds granata Vagnati avrebbe messo nel mirino tre giocatori dello Spezia, come riportato sulle pagine odierne di Tuttosport: "Riccardo Pecini e Davide Vagnati oggi a Milano: Spezia e Torino al tavolo delle trattative. Dopo i contatti post Spezia-Napoli, con il ds granata al Picco, tutto va alla verifica. I piemontesi vanno forte su Dimitros Nikolaou, il greco che è appena tornato in nazionale, e sondano il terreno anche per Giulio Maggiore. Il capitano è un vecchio pallino di Vagnati, che già ai tempi della Spal tentò di prenderlo in una situazione analoga, quando il centrocampista era a un passo dalla scadenza, in questo caso 2023. Un altro giocatore che interessa al Torino è Arkadius Reca, il cui agente nei giorni scorsi aveva tentato un approccio con Pecini per capire se e come lo Spezia fosse disponibile alla cessione".