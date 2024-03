Tuttosport: “Juric, 14 giorni bollenti”

"Fiorentina, Napoli, Udinese: Ivan deve ridare un senso al Toro - Scrive così Tuttosport riguardo a Juric e al suo futuro in granata, e poi continua - Resiste il sogno Tudor, ma spunta il Bologna. Le alternative sono Palladino e Vanoli. Gattuso resta una variabile: è libero e un anno fa era stato ad un passo dal Toro. Sul quotidiano troviamo anche un'intervista a Comotto, ex giocatore viola e granata: "Rispetto ai granata la Fiorentina continua ad avere una rosa migliore. Al Toro manca sempre qualcosa per il vero salto di qualità. Torino in Europa? Non si trova mai il centesimo per fare un euro. Servirebbero giocatori più esperti e altri giovani talenti come Buongiorno."