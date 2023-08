Tuttosport: “Juric alla ricerca di nuove idee e più brillantezza”

L'edizione odierna del quotidiano si sofferma sulla pessima prestazione dei granata sabato, analizzando la reazione del tecnico nel corso della partita. Ecco le parole di Tuttosport: "Il viso di Ivan Juric. Sorpreso, smarrito, preoccupato. Il viso di Ivan Juric dopo la sconfitta di sabato a Milano sintetizza alla perfezione, più delle parole per altro pronunciate con la solita chiarezza, il pensiero del tecnico, che evidentemente si aspettava un inizio di stagione molto diverso. Per carità, perdere con il Milan ci sta: in questo modo, però, no. Il passaparola social dei tifosi ha un denominatore comune: “Non sembrava una squadra di Juric”."