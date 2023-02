Tuttosport: “Juric ama l’Italia: rifiutate diverse offerte dall’estero”

Sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport, spazio ad un approfondimento sulla situazione di Ivan Juric, il quale ha ancora un anno e mezzo di contratto con il Torino e, per ora, ha rimandato al mittente le varie proposte arrivategli dall'estero. Si legge: "A fine autunno lo aveva cercato il Nottingham Forest. Tanti soldi, però non si può fare per Ivan. Né lo ha elettrostimolato il Southampton, ultimo in Premier. O il Wolfsburg, 7° in Bundesliga, che non offre chissà che panorami calcistici. Ben più che in Germania o in Francia, immagineremmo piuttosto Juric tornare in Spagna, dove era stato da giocatore prima dell’Italia: per via delle comunanze sociali e sportive. Ma pochi club della Liga potrebbero offrirgli assai più dei 2 milioni a stagione che prende a Torino. Un po’ come le società tedesche. E, a maggior ragione, quelle francesi. Ivan ama l'Italia e lasciarla per un mondo nuovo sarebbe anche un rischio. Da noi, sempre per varie ragioni, oggi potrebbero essere interessate a lui non le big, ma l’Atalanta e la Fiorentina: però Gasperini e Italiano hanno contratti lunghi, ugualmente costosi se non di più (Gasp). Cairo, tuttavia, non potrà permettersi di speculare troppo: è chiamato a fare il suo, per il mantenimento e il rafforzamento della rosa".